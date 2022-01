DRACENA: Departamento de Produção Animal da FCAT/Unesp prestará serviço à comunidade

O Departamento de Produção Animal da FCAT/ Unesp de Dracena cadastrou o serviço de análises bromatológicas junto à PróReitoria de Extensão Universitária e Cultura.

A partir deste mês, a prestação desses serviços estará disponível tanto para a comunidade externa quanto para docentes e estudantes da Unesp que necessitarem de análises bromatológicas para suas pesquisas. Há condições especiais de preços para membros da comunidade interna (desconto de 5%) e, principalmente para os alunos que de fato realizarem as próprias análises, mediante treinamento oferecido pelos técnicos de laboratório do DPA.

“O devido atendimento nutricional de animais de produção implica no prévio conhecimento da qualidade dos ingredientes que compõem uma dieta. Para contribuir com os pecuaristas da região e demais interessados que precisam formular dietas para os seus rebanhos, o DPA está disponibilizando o serviço de extensão de análises bromatológicas de alimentos e pastagens”, pontuou o professor Daniel Nicodemo, chefe do DPA e coordenador da proposta de prestação de serviço.

A análise de alimentos é um dos principais pontos a serem observados no setor da Nutrição Animal.

O objetivo principal da análise é o de se conhecer a composição química, além de verificar a identidade e pureza, sejam elas de natureza orgânica ou inorgânica.

Um estudo mais completo dos alimentos e forragens compreenderá o conhecimento das propriedades gerais, como aspecto, aroma, sabor, alterações e estrutura microscópica e, ainda, a determinação do teor das substâncias nutritivas, por intermédio da análise proximal.