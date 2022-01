FLÓRIDA: Após nova licitação, obras das casas populares devem ser retomadas

Após quase quatro meses paralisadas em decorrência da quebra de contrato pela empresa responsável, as obras das 101 casas populares em construção em Flórida Paulista deverão ser retomadas dentro dos próximos 30 dias.

A informação foi confirmada pelo jornalismo do Folha Regional junto ao escritório regional da CDHU de Presidente Prudente.

Em viagens à São Paulo e audiências na Secretaria de Habitação, o prefeito Wilson Fróio vinha buscando a retomada das obras desde sua paralisação, visando garantir o término da construção e assim tornar realidade o sonho daqueles que tanto almejam a casa própria.

No final do ano passado, o vice-prefeito Nei Gazola e o vereador Zé do Ico participaram de um encontro em que esteve presente o vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia, diretor da CDHU, Marcelo Hercolin e o secretário executivo da habitação Fernando Marangoni, onde foi solicitada a retomada das obras, ocasião em que foram informados sobre a realização de uma nova licitação para a contratação de empresa que ficaria responsável pelo término dos serviços. Com a realização da licitação que ocorreu na sextafeira passada (7), sagrou-se vencedora do processo a empresa “Concreta”.

Agora, o prazo é de 15 dias para que seja homologada a licitação e assim seja dado o “autorizo” para que mesma inicie os trabalhos de infraestrutura de pavimentação, além de outros serviços e o acabamento nas residências que vão abrigar os futuros moradores do conjunto habitacional.

Também foi informado pelo escritório regional da CDHU de Presidente Prudente, que nos próximos dias uma equipe deve estar em Flórida Paulista para a assinatura da ordem de serviço para o reinício imediato da obra.