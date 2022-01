OSVALDO CRUZ: Administração elabora projeto e busca certificação de Município de Interesse Turístico (MIT)

A administração municipal está buscando a certificação de Osvaldo Cruz como Município de Interesse Turístico (MIT) junto ao Governo do Estado.

Desta forma foi elaborado projeto com os potenciais turísticos de Osvaldo Cruz buscando desta forma a sua aprovação junto a Assembleia Legislativa do Estado.

A prefeita Vera Morena entregou o projeto pleiteando a certificação de Município de Interesse Turístico no final do ano passado.

De acordo com a prefeita, a deputada estadual Analice Fernandes (PSDB) será a autoridade que vai acompanhar a tramitação do processo para transformar Osvaldo Cruz em Município de Interesse Turístico.

A documentação já está com uma das líderes do governo no Legislativo Estadual.

Caso o projeto seja aprovado e Osvaldo Cruz se torne Município de Interesse Turístico, estará garantida uma verba para investimentos em pontos turísticos da cidade.