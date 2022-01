Piloto morre em queda de avião agrícola

A Polícia Civil de Cafelândia (SP), cidade vizinha a Lins, vai instaurar inquérito para apurar a causa da queda de um avião agrícola, na manhã desta sexta-feira (14), que resultou na morte do piloto Alan Henrique de Oliveira, que completaria 25 anos no próximo dia 20. Ele seria residente em Itápolis (SP).

A vítima pilotava uma aeronave EMB 202 (Embraer) agrícola, que pertenceria a uma empresa aeroagrícola com sede em Penápolis. A queda ocorreu na fazenda Aliança, localizada no distrito de Cafesópolis, pouco depois das 10h.

No local os policiais que atenderam a ocorrência fizeram contato com um funcionário da usina, que informou que soube do acidente por pessoa desconhecida que teria visto o avião cair e feito contato com a empresa.

Pulverização

A testemunha disse ainda que a vítima prestava serviço de pulverização para usina, serviço que teria sido contratado da empresa com sede em Penápolis, cujo proprietário esteve no local.

Equipe de resgate chegou a ser acionada, mas encontrou o piloto já sem vida. A área foi preservada pela Polícia Militar e a perícia acompanhada por policiais civis. Após a conclusão do trabalho, o corpo foi liberado para ser levado ao IML (Instituto Médico Legal) para exame necroscópico.

Segundo a polícia, o Seripa (Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) foi informado do acidente e comunicou que enviaria equipe São Paulo ao local para na manhã de sábado (15) vistoriar o avião. Um funcionário da usina ficou responsável pela preservação da área.