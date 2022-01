ADAMANTINA: Saúde inicia vacinação de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades

A Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Saúde, informa que nesta terça (18), às crianças de 5 a 11 anos começam a ser imunizadas contra a COVID-19 no município. A imunização acontece no Centro Integrado de Saúde (CIS) das 7h às 11h e das 13 às 17h.

O município recebeu 150 doses destinadas ao público-alvo que tem insuficiência cardíaca; Cor-pulmonare e Hipertensão pulmonar; Cardiopatia hipertensiva; Síndrome coronarianas; Valvopatias; Miocardiopatias e Pericardiopatias; Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosa; Arritmias cardíacas; Cardiopatias congênitas; Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; Talassemia; Síndrome de Down; Diabetes mellitus; Pneumopatias crônicas graves; Hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3; Hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo; Doença Cerebrovascular; Doença renal crônica; Imunossuprimidos (Incluindo pacientes oncológicos); Anemia falciforme; Obesidade mórbida; Cirrose Hepática; Transtorno do Espectro Autista (TEA) e HIV.

Para que a criança seja imunizada, é preciso apresentar um atestado médico que comprove a comorbidade. Os pais ou responsáveis deverão entrar na unidade pela parte da frente, pois no fundo, os adultos continuam recebendo as doses destinadas a essa faixa etária.