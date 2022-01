DRACENA: Câmara aprova reajuste de 13% em salários de servidores, além do prefeito, vice e secretários

Inicialmente, havia sido informada a votação do projeto de lei sobre a revisão geral anual ao subsídio dos vereadores, com reposição de 10,06%, contudo, o texto foi retirado da pauta e não foi apreciado.

Os servidores públicos municipais estão dispostos no Projeto de Lei nº 3. Em seu artigo 1º é descrito que fica concedido o aumento de 13% a título de revisão geral anual, sendo 2,94% de parte do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado de 2020, e 10,6% do IPCA acumulado de janeiro de 2021 a dezembro de 2021.