Eixo SP amplia obras na região

Serviços no pavimento, construção de SAUs e início de parada para cargas especiais integram cronograma

Equipes de obras da Eixo SP Concessionária de Rodovias mantêm as intervenções em rodovias na região de Dracena. Nesta semana, o cronograma integra serviços no pavimento e a construção de bases de apoio ao usuário, além do início da área para parada de cargas.

A PCE (Parada de Carga Excepcional) será instalada no quilômetro 670+400, no município de Tupi Paulista. Previsto no contrato de concessão com a ARTESP – Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, o recurso é voltado principalmente para caminhoneiros em deslocamento pela região que transportam cargas especiais, com excesso de largura e/ou altura que demandam Autorização Especial de Trânsito (EAT).

A Concessionária prossegue com a construção de quatro unidades definitivas SAUs – Serviço de Atendimento ao Usuário na SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, nos municípios de Dracena (km 566); Adamantina (km 595); Irapuru (km 630); e Santa Mercedes (km 668).





Pare e Siga

Até sábado, 22, motoristas que seguirem pela SPA 592, trecho de Adamantina a Mariápolis que interliga municípios à SP 294, devem redobrar a atenção para obras no pavimento na pista.

Durante os serviços, será executada a Operação Pare e Siga, modalidade em que o tráfego é direcionado para uma faixa, em sentidos alternados. Em caso de chuva, os serviços serão reprogramados. O local estará devidamente sinalizado e com a presença de homens-bandeiras para garantir a segurança e fluidez do trânsito.

Sobre a Eixo SP

A Eixo SP Concessionária de Rodovias administra mais de 1.221 km de estradas que passam por 62 municípios da região de Rio Claro, no centro do Estado, até Panorama, no extremo oeste, na divisa com o Mato Grosso do Sul. O maior contrato sob supervisão da Artesp terá investimentos na ordem de R$ 14 bilhões em obras de ampliação, conservação, além da modernização de serviços ao usuário. Para mais informações acesse: www.eixosp.com.br.