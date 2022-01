FLÓRIDA: Prefeitura fixa novas medidas de prevenção ao contágio do Covid-19

Devido ao avanço de casos, novas medidas foram fixadas em decreto emitido nesta segunda-feira (18)

Visando “frear” o avanço do contágio com o Covid-19 em Flórida Paulista, a Prefeitura Municipal fixou através do decreto 004 de 17 de janeiro de 2021, medidas temporárias e emergenciais de prevenção à doença estabelecendo novas normas.

As medidas também vêm de encontro às recomendações do Governo do Estado através do Comitê Científico que orientou aos organizadores de eventos públicos, especialmente os musicais e esportivos, para que reforcem a prevenção para evitar a disseminação da Covid-19.

O decreto da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, determina a redução em 70% da capacidade do atendimento presencial ao público em bares, restaurantes e similares.



O documento também fica aos estabelecimentos dedicados à realização de festas, eventos ou recepções, eventos em clubes de campo, associações de bairro, clubes sociais e de serviço ou qualquer outro local que gere aglomerações para a realização de eventos que só poderão ser utilizados para encontros com a presença de público sentado.

Também foi orientada através do decreto, a intensificação de ações de limpeza; disponibilização de máscaras e álcool em gel 70% aos colaboradores e na entrada do estabelecimento aos clientes; vetar a entrada de clientes que não estiverem fazendo uso de máscara de proteção facial; divulgar informações acerca da Covid-19 e medidas de prevenção e o respeito ao distanciamento mínimo de 1,5 metros.

Caso haja o descumprimento das medidas, o estabelecimento e seus proprietários poderão ser multados e ainda responder judicialmente. As secretarias de Saúde e Finanças vão atuar de forma conjunta para o cumprimento e fiscalização do decreto.



AVANÇO DA DOENÇA NO MUNICÍPIO

A medida foi tomada tendo em vista que o município dobrou o número de casos em menos de quatro dias, quando passou de 63 positivos em 14 de janeiro, para 130 nesta segunda-feira (18), conforme informou a Secretaria Municipal de Saúde.

Denúncias podem ser feitas através do 190, ou pelos canais de comunicação da Prefeitura de Flórida Paulista, telefone (18) 3581-9020 e ainda pela Ouvidoria Municipal: ouvidoria.florida@gmail.com

CONFIRA ABAIXO O DECRETO NA ÍNTEGRA

