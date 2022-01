Pitbull mata recém-nascido que dormia dentro de casa

Um cachorro pibull atacou e matou um recém-nascido de 21 dias nessa segunda-feira (17), em Limeira, no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, o bebê estava no quarto, dormindo, quando o cão entrou no quarto e atacou a vítima.

A mãe teria deixado o filho aos cuidados da avó, enquanto saíra do quarto para tomar banho. Ainda segundo a Polícia, o pitbull também morreu. Ele foi golpeado com uma faca pelo avô do bebê, que tentava fazer com que o cão soltasse a vítima.

O recém-nascido chegou a ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Abílio Pedro, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Prefeitura de Limeira, o menino chegou na unidade de saúde com quadro de parada cardíaca. Houve tentativa de reanimação, mas sem sucesso.

Em estado de choque, a mãe também precisou de atendimento médico.

O caso foi registrado no Plantão Policial de Limeira. Depoimentos ainda serão colhidos durante as apurações.