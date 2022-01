Polícia Civil faz operação e recupera caminhonete que havia sido roubada em Panorama

Operação Versoria foi desencadeada para cumprir quatro mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensões domiciliares. Três dos suspeitos são moradores de Francisco Morato-SP, na Grande São Paulo, sendo que dois foram presos, mas um terceiro indivíduo não foi localizado e já é considerado foragido da Justiça.

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Panorama, com o apoio operacional de integrantes dos Grupos de Operações Especiais – GOE, das Delegacias Seccionais de Polícia de Dracena e de Franco da Rocha, bem como policiais civis da Delegacia de Polícia de Francisco Morato, cumpriu na manhã desta terça-feira (18), 3 mandados de prisão preventiva e 3 mandados de busca e apreensão.

Em Francisco Morato-SP, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e dois homens (25 e 28 anos) foram presos. Um terceiro suspeito, de 25 anos, que também é morador naquela cidade, não foi localizado e já é considerado foragido da Justiça.

O terceiro mandado de prisão foi cumprido no C.D.P. de Piracicaba, em desfavor de um homem de 30 anos que já cumpre pena naquele estabelecimento prisional.

A Operação Versoria é um complemento dos trabalhos investigativos realizados pela Delegacia de Polícia de Panorama, ao esclarecer o crime de roubo com o emprego de arma de fogo vitimando uma família, em uma chácara na área rural do município de Panorama, no mês de outubro do ano passado.

Na ocasião, indivíduos armados renderam a família e mediante emprego de ameaça grave com arma de fogo, subtraíram certa quantia de valores em espécies joias, aparelhos eletrônicos e o veículo da família. O veículo, uma camionete foi recuperada e restituída a família.

Durante as investigações, por meio da tecnologia e da inteligência policial com o cruzamento de dados, foi possível a identificação dos três suspeitos que são moradores de Francisco Morato-SP.

O indivíduo preso no CDP de Piracicaba, que é morador da cidade de Caiuá-SP, foi identificado no início das investigações do crime, e a Justiça já havia expedido em seu desfavor um mandado de prisão temporária, e que agora foi convertido em prisão preventiva. Ele era considerado foragido até ser preso em flagrante, na cidade de Piracicaba-SP, após ter praticado outro crime de roubo.

Na execução da Operação Versoria foram apreendidos aparelhos celulares e diversas peças de joias, que já foram reconhecidas pelas vítimas. Os dois homens presos serão ouvidos e posteriormente encaminhados ao sistema prisional. A denominação da operação faz referência ao nome do bairro onde os suspeitos residiam, em Francisco Morato-SP, bairro Jardim Vassouras, cuja origem da palavra vassoura em latim é Versoria.