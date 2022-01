Após agredir as próprias filha e mãe, homem ameaça policiais e acaba preso em flagrante

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante nesta terça-feira (19) depois de agredir a própria mãe, de 54 anos, e a própria filha, de 14 anos, no bairro Terras do Imoplan, em Presidente Prudente.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a polícia foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica em uma chácara. No imóvel, a equipe foi informada pelas vítimas que estavam trancadas dentro da residência e que haviam sido agredidas pelo homem que estava no quintal. O suspeito, conforme os policiais, estava apenas de cueca, “visivelmente alterado” e passou a questionar a presença da equipe no local.

Conforme a polícia, o agressor estava com um objeto de vidro nas mãos e passou a dizer que não iria sair do local e se a equipe entrasse, iria matá-la. Enquanto ameaçava os policias, o homem corria de um lado para o outro e as vítimas permaneciam dentro do imóvel.

Uma outra viatura foi acionada para auxiliar a ocorrência, momento em que o suspeito foi para o piso superior da casa e continuou ameaçando os policiais, dizendo “quem vai ser o primeiro a entrar”. Depois, os policiais conversaram com o agressor, que desceu correndo de onde estava e foi detido. Por conta da agressividade do autor, foi necessário o uso de força moderada.



Agressões físicas

Na Delegacia Participativa da Polícia Civil, as vítimas confirmaram as ameaças e agressões físicas do suspeito.

A mãe contou que o filho chegou na casa “nitidamente embriagado”, abriu o portão e pediu a ela para tomar banho e se recolher em sua residência. No entanto, sem motivos, começou a gritar com a própria filha, dizendo “olha no meu olho…olha no meu olho, quem você pensa que eu sou” e a agarrou pelo pescoço e começou a agredi-la.

Para defender a neta, a mulher contou que pegou um fio elétrico, colocou no pescoço do filho e o arrastou em direção do quintal. Depois, ela o empurrou para que ele soltasse a adolescente.

Neste momento, de acordo com o boletim, o homem soltou a filha e foi em direção de sua mãe. Ele agarrou a mulher pela garganta e a agrediu com murros na cabeça e tapas no rosto.

Em seguida, conforme a ocorrência, o homem soltou sua mãe e foi novamente agredir a filha, depois que ela tentou defender a avó, dizendo “solta, é sua mãe”. Ele, conforme a adolescente, a agrediu com tapas no rosto, fazendo com que ela quase desmaiasse.

Depois disso, a adolescente conseguiu se soltar e junto à avó se trancaram dentro do imóvel até a chegada da polícia.

Questionado sobre os fatos, o homem preferiu permanecer em silêncio.