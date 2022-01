Bispo emérito de Marília deixa hospital; Diocese agradece orações e faz alerta

O bispo emérito de Marília, Dom Osvaldo Giuntini, 85 anos, deixou nesta quarta-feira o Hospital Universitário onde estava internado desde o dia 11 com um quadro de Covid-19.

A informação está em comunicado da Diocese de Marília com mensagem em que o bispo diocesano, Dom Luiz Antonio Cipolini agradece a todos que “se uniram no cuidado físico e espiritual a Dom Osvaldo”.

O comunicado oficial apresenta ainda um alerta para que a comunidade siga atenta às medidas de prevenção contra Covid e síndromes gripais.

“O bispo também adverte sobre a importância de cumprir os protocolos sanitários para que os casos gripais e de Covid não se proliferem, superlotando as unidades de saúde e causando danos à vida das pessoas e da sociedade.”

Dom Osvaldo foi levado para o apartamento em que mora e segue em recuperação da doença.