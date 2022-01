FLORA RICA: Câmara pede criação de duas novas secretarias: de Esporte e Cultura

Na última sessão da Câmara Municipal de Flora Rica realizada no mês de dezembro, foi apresentado um requerimento assinado por todos os vereadores, solicitando à administração municipal para que viabilize e crie a Secretaria Municipal de Esportes e a Secretaria Municipal da Cultura.

Os vereadores ressaltaram que tem no município a Diretoria Municipal de Esportes, porém para buscar recursos, viabilizar mais esportes e lazer é necessário mesmo a criação da Secretaria. “O trabalho vem sendo feito, mas com a Secretaria a tendência é melhorar no âmbito esportivo e para que se consiga mais recursos nos órgãos governamentais. Assim todo setor esportivo estará a contento. A intenção é melhorar para crianças, jovens, adultos e idosos”, afirmaram os vereadores.

Quanto à Secretaria da Cultura, destacam os vereadores que também tem o objetivo oriundo em busca de recursos. “Temos a Banda Marcial. Podemos – quando a situação estiver melhor – buscar recursos para shows, festividades culturais na escola, creche e melhorar cada vez mais os programas culturais em nosso município”, justificaram os vereadores.