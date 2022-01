FLÓRIDA: Prefeitura abre licitação para concessão de lotes no distrito comercial e industrial

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista abriu edital de concorrência pública para a concessão de direito de uso e subsequente doação, com encargos, de lotes no distrito comercial e industrial localizada na entrada da cidade. Serão três lotes que estarão sendo disponibilizados aos interessados. Esses lotes são remanescentes do distrito comercial I e que não foram utilizados conforme prevê o programa e desta forma foram devolvidos à Prefeitura.

Poderão participar da concorrência pública para obter os lotes oferecidos no distrito comercial, empresas comerciais, agroindustriais, tecnológicas e prestadoras de serviços. Agora os lotes no distrito comercial e industrial somente serão concedidos através de processo de concorrência pública atendendo a legislação.

Desta forma as empresas interessadas deverão apresentar proposta de acordo com as determinações do edital.

Para obter os lotes, as empresas deverão apresentar além da documentação, também projeto com vários aspectos técnicos para a utilização do terreno como prazo de início da construção, prazo de conclusão, número de empregados, valor do investimento, média de arrecadação, entre outros.

Assim a empresa que apresentar melhor proposta obterá a maior pontuação para obter a concessão do terreno que, depois de utilizado conforme o projeto técnico apresentado, obterá a doação com encargos do terreno. Havendo empate na proposta apresentada será feito um sorteio em ato público.

A concorrência pública para a concessão de direito de uso e subsequente doação, com encargos, dos três lotes no distrito comercial e industrial acontecerá no 24 de janeiro de 2022 devendo as propostas serem entregues até as 9 horas.

O edital completo será fornecido aos interessados pela Prefeitura no horário normal de expediente.