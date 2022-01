IRAPURU: Câmeras de segurança já estão em funcionamento

Já estão em pleno funcionamento as câmeras de segurança em pontos estratégicos da cidade, onde foram instaladas 12 câmeras no total em Irapuru.

O prefeito Mazinho esteve no mês de dezembro no Destacamento da Polícia Militar ao lado do sargento Barbosa para conferir a central de monitoramento.

O monitoramento de imagens será de responsabilidade da Polícia Militar que utilizará na prevenção e eventual captura de criminosos, facilitando o trabalho da Polícia Civil nas investigações.

“A segurança é um elemento essencial para qualquer tipo de ambiente; com qualidade, as câmeras de vigilância instaladas garantem segurança e o bem-estar dos moradores de Irapuru”, finalizou o prefeito.