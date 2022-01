MARIÁPOLIS: Prefeitura se manifesta sobre contratação de pediatra

O Grupo Folha Regional (Jornal TV e Site), veiculou na semana passada uma reportagem em que foi retratada a falta de atendimento de médico pediatra em Mariápolis, onde o vereador Cleber Juliano de Oliveira – “Bicudo” do PSDB e moradores reclamaram do fato e cobraram maior agilidade na contratação de profissional para atendimento das crianças, fato este que já se arrasta por mais de um ano e que vem sendo assistido por este jornalismo sem que haja uma solução do Poder Público daquele município até o momento.

Na ocasião, nossa reportagem efetuou contato telefônico, visando buscar o posicionamento do município acerca dos fatos e com o intuito de dar “vez e voz” à administração para que pudesse expor seus pontos e o porque mesmo se passado um ano, ainda não havia conseguido sanar este problema que afeta diretamente a vida dos mariapolenses, porém, não houve retorno da ligação, envio de nota oficial ou qualquer outro documento à redação do jornal e site Folha Regional para que pudesse ser levado ao conhecimentos dos leitores e da população, apenas a informação de que o prefeito estaria em uma reunião e que não poderia atender.



A matéria gerou grande repercussão, tanto local quanto regional e inclusive foi alvo de pesadas críticas e ainda mais questionamentos em redes sociais.

Após manifestar-se em outros meios de comunicação antes de fornecer o esclarecimento necessário em respeito aos mariapolenses pelo canal que o procurou anteriormente no intuito de ouvi-lo, nesta quarta (19), através do e-mail: pmariap@terra.com.br, finalmente, após passados quase 10 dias, foi enviado o ofício 020/2022 assinado pelo prefeito Ricardo Mitsuro Watanabe no qual a Prefeitura Municipal decide esclarecer sobre a falta de atendimento médico pediátrico.



SEGUE ABAIXO A NOTA NA ÍNTEGRA





A Folha Regional segue acompanhando a situação e coloca mais uma vez seus canais de comunicação (telefone: (18) 3581-1655, celular (18) 99639-9589 e e-mail: folharegional@terra.com.br) à disposição da população de Mariápolis para retratar os conflitos vivenciados no cotidiano do município, cumprindo seu papel de informar e buscar soluções das autoridades e órgãos competentes.