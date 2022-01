OSVALDO CRUZ: Saúde muda local de realização de exames para pacientes com suspeita de Covid-19

A Secretaria de Saúde de Osvaldo Cruz (SP) vai alterar o local de realização de exames para pacientes com suspeita de Covid-19, a partir desta quarta-feira (19).

No intuito de evitar o acúmulo de pessoas e desafogar a Unidade Sentinela, localizada no posto de saúde da Vila Paraíso, a secretaria passará a realizar os exames de Covid-19 na Unidade Básica de Saúde (UBS) Pascoal Fesca, na Rua Guarantã, no Jardim Santa Tereza.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Renata Coneglian, a Unidade Sentinela teve equipe reforçada de profissionais, mas com o crescimento da demanda houve a necessidade de alteração.

“Quem tem três dias de sintomas gripais pode procurar a unidade do Jardim Santa Tereza, das 15h às 22h. Porém, as pessoas que já agendaram os exames na Unidade Sentinela para amanhã (19) e quinta-feira (20) devem procurar a própria Unidade Sentinela para a realização dos mesmos ali. Quem não agendou, deve procurar a UBS do Jardim Santa Tereza”, explicou Coneglian.

A Prefeitura também informou que a Santa Casa está atendendo pacientes com Covid-19 que precisam de internação, com a disponibilidade de oito leitos de enfermaria. Os pacientes que precisam de cuidados de terapia intensiva são transferidos para outras cidades, mediante o sistema Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde (Cross).

Confira abaixo como fica o atendimento de pacientes com suspeita ou confirmação de Covid-19:

Pacientes com sintomas gripais há pelo menos três dias: procurar o posto do Jardim Santa Tereza, na Rua Guarantã, de segunda-feira a sexta-feira, das 15h às 22h, para exames de Covid-19;

Pacientes que precisarem de atendimento médico com sintomas gripais ou com Covid-19: procurar a Unidade Sentinela, na UBS da Vila Paraíso (ao lado do antigo Plimec), na Vila Califórnia, no horário das 13h às 22h.

Boletim

Osvaldo Cruz confirmou nesta terça-feira (18) mais 141 casos positivos de Covid-19. Com isso, o total de confirmações subiu para 5.439. Os óbitos foram para 120.

Dos oito leitos da enfermaria ofertados na Santa Casa, quatro estão ocupados por moradores da cidade.

O Vacinômetro estadual aponta que Osvaldo Cruz já aplicou 63.852 doses de vacina, sendo 27.442 em primeira dose, 25.840 em segunda e 10.570 em terceira.

Somente nesta terça-feira foram aplicadas no município 341 doses de vacinas contra a Covid-19.