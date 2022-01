Empresário é rendido e roubado, indivíduos são presos

Um roubo aconteceu na noite dessa quarta-feira, dia 19, em Bastos, depois que um empresário foi rendido por um indivíduo que estava no interior de sua residência, no Residencial Esmeralda, foi amordaçado e teve roubado uma caminhonete Ranger, R$ 1.100,00 em dinheiro e aparelhos eletrônicos. Algum tempo depois, o veículo da vítima foi encontrado abandonado no trevo de Rancharia e dois homens e uma mulher, que estavam em um carro Corolla, foram abordados no município de Tupã. A mulher não tinha envolvimento com o roubo e foi liberada.

Um outro detalhe que merece destaque é que, segundo a Polícia Militar, a vítima, após o criminoso fugir, conseguiu se livrar das amarradas e tentou ligar no 190 da PM, más não teria conseguido devido uma pane na Vivo que deixou a comunidade bastense sem telefone durante quase toda a quarta-feira (19). O empresário foi obrigado a sair a pé noite adentro para avisar um familiar, que conseguiu acionar os policiais militares.



Segundo informações da Polícia Militar, o empresário bastense ao chegar do trabalho foi surpreendido por um indivíduo que estava no interior de sua residência. Armado com uma faca, o ladrão rendeu a vítima, que foi amordaçada e teve os olhos vendados. Depois de ficar por aproximadamente uma hora revirando todo o imóvel, a procura de joias e dinheiro, o ladrão roubou cerca de R$ 1.100,00 em dinheiro, um forno micro-ondas, um forno elétrico e uma TV de 40 polegadas e fugiu na caminhonete do empresário.

A vítima, após ficar por cerca de duas horas amarrada e com os olhos vendados, conseguir se soltar e tentou acionar a Polícia Militar através do 190, porém, não conseguiu completar a ligação, devido a pane na telefonia fixa e móvel que ocorreu nesta quarta-feira em Bastos. Em virtude deste fato, o empresário se dirigiu a pé até a residência de um familiar, pediu ajuda e a PM foi comunicada do roubo. Teve início os patrulhamentos, com vista a localizar e prender o ladrão, com a equipe de Bastos e viaturas de cidades da região, porém, de imediato o acusado não foi encontrado.



No momento que o boletim de ocorrência estava sendo registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Tupã, chegou a informação que a equipe da Polícia Militar de Rancharia, durante patrulhamento pela Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes (SP-457), no trevo da cidade, localizou a caminhonete Ranger da vítima abandonada e nas proximidades um veículo Corolla. Os policiais tentaram abordar o Corolla, mais o mesmo fugiu em alta velocidade. Foi realizado um cerco na região e o carro foi abordado já no município de Tupã.

Ainda segundo a Polícia Militar, os ocupantes do Corolla negaram a participação no roubo em Bastos, porém, no interior do veículo foi localizado certa quantia em dinheiro (R$ 385,00 em cédulas de valores diversos e R$ 18,00 em moedas de valores diversos) e também foi apreendido um aparelho smartphone. Consta ainda que com um dos indivíduos foi encontrada uma chave pequena que foi reconhecida como sendo do freezer da vítima. A mulher que não tinha envolvimento com o roubo, pois apenas atendeu uma ligação do marido – um dos detidos – que pediu a mesma para buscá-lo em Rancharia, foi liberada. Os dois homens ficaram à disposição da Justiça. Um terceiro indivíduo que estaria envolvido no crime conseguiu fugir para Rancharia.