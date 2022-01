JUNQUEIRÓPOLIS: Município sediará a 2ª Conferência Regional de Agricultura Familiar

O município de Junqueirópolis, se prepara para sediar a 2ª Conferencia Regional da Agricultura Familiar prevista para acontecer no mês de março de 2022, juntamente com o lançamento da 1ª edição da exposição AMENDOSOJA de incentivo regional para produção do amendoim e soja.

A reunião para discutir a realização do evento em Junqueirópolis aconteceu no final do mês de dezembro, no gabinete da prefeitura, onde o prefeito Osmar Pinatto e o diretor de Agronegócio Josemar de Souza(Nego) receberam a Dra. Eliane Gomes Fabri – Diretora do Centro de Pesquisa em Horticultura – IAC/APTA de Campinas, Wilson Seidy Akabane Secretário Municipal de Agricultura de Irapuru e Osvaldo Dias Diretor Presidente da COOPAJ – Junqueirópolis.

A 2ª Conferência Regional que trará informações importantes sobre a Assistência Técnica aos produtores da agricultura familiar, está prevista para acontecer em março com várias parcerias marcando novos tempos para Nova Alta Paulista e Junqueirópolis a Rota do Agronegócio.

Agricultura familiar é toda forma de cultivo de terra que é administrada por uma família e emprega como mão de obra os membros da mesma.

A produção de alimentos acontece em pequenas propriedades e se destina a subsistência do produtor rural e ao mercado interno do país.