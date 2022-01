Kombi desgovernada invade casa após atingir outro veículo

Um acidente sem vítimas foi registrado no início da tarde desta terça-feira, dia 18, na esquina das ruas Dos Sábias e Arapongas, no Jardim Esplanada, em Bastos. Uma Kombi, por motivos a serem esclarecidos, desceu uma das ruas do bairro, colidiu contra outro carro, derrubou o muro de uma residência e colidiu na parede da moradia. Felizmente, o casal que reside no imóvel não sofreu nenhum ferimento.



Segundo informações apuradas no local, por volta das 12h35, a Kombi estava estacionada em frente a um comércio na Rua Sábias e em determinado momento, desgovernada, desceu a via pública, colidindo contra um veículo Palio azul, que estava estacionado, e bateu contra o muro da casa de esquina e atingiu a parede da moradia, danificando o imóvel.



Consta ainda que o Palio azul, após ser atingido pela Kombi, desceu a via pública bateu contra outro Palio branco, que também estava estacionado, e acabou parando após bater na traseira da Kombi, que já havia colidido contra o muro e a parede da residência.



A ambulância da Prefeitura Municipal foi acionada, porém, no local ninguém havia se ferido. Polícia Militar atendeu a ocorrência com o cabo Morini, cabo Polatto e cabo Vinícius.