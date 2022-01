Operação entre a Polícia Civil e ANP lacra posto de combustíveis

Operação conjunta entre a Polícia Civil e a Agência Nacional do Petróleo (ANP) lacrou provisoriamente um posto de combustível em Assis na manhã desta quinta-feira (20). O estabelecimento é suspeito de comercializar combustível adulterado.

No final do ano de 2021 fora veiculado nas redes sociais um vídeo feito por um transeunte que flagrou quando um funcionário do posto retirava líquido do interior de um tanque próximo às bombas, utilizando um balde, e, posteriormente, o lançava no tanque subterrâneo do estabelecimento.





Na época, o gerente do local afirmou que o fato acontecia comumente, pois dependendo da posição que o caminhão tanque estacionava no pátio do posto alguns litros de combustível ficavam retidos e, desta forma, estes litros eram retirados de forma mecânica, acondicionados e repassados ao tanque subterrâneo de forma manual.





A Polícia Civil instaurou inquérito policial e oficiou a Agência Nacional do Petróleo (ANP) acerca dos fatos, e nesta manhã, o estabelecimento foi vistoriado pelas equipes, sendo coletada uma amostra do combustível que deverá passar por análise.

Vistorias semelhantes já haviam sido realizadas nos dias anteriores em Presidente Prudente e Pirapozinho, oportunidade em que os Agentes da ANP igualmente visitaram postos de combustíveis e não houve constatação de adulteração.