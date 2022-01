AMNAP e UNIPONTAL terão reunião conjunta para buscar o fortalecimento da região

O prefeito Ed Thomas, que também preside a Unipontal (União dos Municípios do Pontal do Paranapanema), participou na quarta-feira (19/01) de uma reunião com o presidente da AMNAP (Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista) e prefeito de Rinópolis, José Ferreira de Oliveira Neto. O encontro ocorreu nas dependências do Centro Cultural Matarazzo.

A reunião teve como objetivo tratar sobre assuntos regionais e demais temas relacionados ao desenvolvimento dos 63 municípios que abrangem Unipontal e Amnap.

Na ocasião ficou definido que em março deste ano haverá um encontro regional em Rinópolis, que reunirá os prefeitos da Unipontal e Amnap, para discutir o fortalecimento da região.

Neste encontro serão levantadas as demandas para estabelecer as metas para 2022, que serão apresentadas aos Governos Federal e Estadual em busca de recursos e investimentos para os projetos.

“Vamos reunir os 63 municípios pelo desenvolvimento para mostrar a força do interior e todo potencial desses municípios para o desenvolvimento e a vinda de indústrias e investimentos”, disse o prefeito Ed Thomas.

“Nossa visão em relação a essa união entre Amnap e Unipontal é de que juntos possamos ir ao Governo do Estado e da União para trazer recursos para os municípios da região. Esta é uma região próspera, com grandes municípios e queremos mostrar ao Estado toda essa produtividade”, relatou o presidente da Amnap.

Segundo os prefeitos, dentre os projetos apresentados envolvem investimentos para todos os setores incluindo agricultura e agronegócios e as vocações regionais, a nova alta paulista do futuro e o fortalecimento dos municípios do Pontal do Paranapanema.