Deputado Bragato informa: Carreta da Mamografia “Mulheres de Peito” chegará em Osvaldo Cruz

O deputado Mauro Bragato informa que o Governo do Estado de São Paulo enviará para a cidade de Osvaldo Cruz a Carreta “Mulheres de Peito”, programa da Secretaria Estadual da Saúde que oferece exames gratuitos de mamografia para mulheres entre 50 e 69 anos de idade, sem necessidade de pedido médico; e para mulheres mais jovens é necessário apresentar o pedido assinado por médico da rede pública ou particular, além de RG e cartão do SUS.

A carreta será instalada no 27 de fevereiro e atenderá a partir do dia 1 a 12 de março, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h.

As imagens captadas pelos mamógrafos são encaminhadas para o Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem, serviço da Secretaria que emite laudos à distância, na capital paulista. O resultado sai em até 48 horas após a realização do procedimento.