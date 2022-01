Parapuã conquista nova ‘areninha’

Em parceria com o Município (que disponibiliza o terreno e a base com ligações de água e energia elétrica), a Secretaria Estadual de Esporte implanta a ‘areninha’ em até 15 dias após o início das obras. Com materiais modulares, a Prefeitura pode inclusive mudar o local do equipamento de acordo com as necessidades da cidade.

“Agradeço ao secretário de Esportes do Estado, Aildo Ferreira, por atender ao nosso pedido. Mais uma conquista para o esporte de nossa cidade”, destaca o gestor municipal.