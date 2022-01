Polícia captura procurado da Justiça por tentativa de homicídio e prende acusado de tráfico

Duas pessoas foram presas na noite desta quinta-feira (20) em Panorama e segundo a Polícia Militar, tratam-se de um procurado pela Justiça, de 23 anos e um acusado de tráfico de entorpecentes de 24 anos de idade.



A abordagem ocorreu no cruzamento das ruas Rodion Podolsky e José Antônio de Araújo no centro da cidade.



Após checar denúncia de que o homem de 23 anos que é procurado por tentativa de homicídio estaria em Panorama, as equipes acabaram por localizar no endereço comercial fornecido um outro indivíduo de 24 anos, sobre o qual também recaía a denúncia do crime de tráfico de entorpecentes.





Segundo a PM, ao ser questionado sobre a venda de drogas, ele acabou confessando que em sua casa haviam entorpecentes e ainda que o amigo que se trata do procurado, estava no local.



Na residência informada, foi abordado o outro indivíduo que já possuía passagens policiais pelo crime de tráfico de drogas, que de pronto assumiu que havia drogas e indicou o local em que as mesmas estavam.



Além de objetos para fracionar e embalar entorpecentes, foram apreendidos: 0,263 Kg de maconha, 0,008 Kg de crack, R$ 39,00 em papel moeda, uma balança de precisão, três rolos de plástico filme, três celulares e uma faca.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante aos indiciados onde permaneceram presos à disposição da Justiça.