REGIÃO: Licitação para pavimentação do trecho da estrada que liga Junqueirópolis à Dracena será em fevereiro

No mês de dezembro, o Governo do Estado de São Paulo enviou comunicado ao prefeito de Junqueirópolis Osmar Pinatto e ao prefeito de Dracena André Lemos de através do Deputado Mauro Bragato (PSDB), que o projeto para pavimentação da vicinal ligando Junqueirópolis e Dracena está aprovado.

Já governador em exercício, Rodrigo Garcia, durante visita aos municípios de Junqueirópolis e Dracena no dia 23 de dezembro, para inauguração de obras, confirmou a pavimentação no trecho que falta da estrada Junqueirópolis-Dracena.

Rodrigo Gárcia confirmou a pavimentação do trecho de cerca de 4 kms que falta na estrada que liga Junqueirópolis a Dracena e informou que a licitação para a contratação de empresa para a execução da obra será aberta pelo Gover no do Estado de São no mês de fevereiro de 2022.

O prefeito Osmar Pinatto e o prefeito André Lemos, agradeceram o Governo do Estado pelo atendimento desta reivindicação de pavimentação da estrada ligando os dois municípios. “A pavimentação asfáltica da estrada Junqueirópolis-Dracena, é uma conquista de anos que estamos aguardando”, afirmaram os prefeitos.