Cão farejador Iron encontra drogas escondidas e traficante é preso em flagrante

O suspeito foi abordado e em um dos bolsos do short que ele vestia os policiais encontraram uma porção de maconha e a quantia de R$ 180.

No entanto, com a permissão da mãe do jovem, os militares vistoriaram a residência e o cão farejador Iron localizou porções de maconha e de crack no interior da geladeira, no forno do fogão e em cima do botijão de gás.