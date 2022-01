FLÓRIDA: Idoso de 81 anos morre de Covid-19

O floridense Antônio Sanches Parra, 81 anos faleceu por volta das 22h30 deste sábado (23) em decorrência da Covid-19.

As informações foram colhidas pelo jornalismo Folha Regional junto ao neto do senhor Antônio, o também floridense Wellington Luis Sanches Lima que informou o óbito do avô.

Segundo Wellington, o avô estava internado na UTI em Tupã onde tratava de problemas cardiológicos e vinha travando uma dura batalha contra o câncer. Ele também contraiu Covid, o que agravou seu quadro clínico.

O sepultamento foi realizado pela Funerária Flórida sem velório na manhã de hoje (23), no Cemitério Municipal de Flórida Paulista.

“O mais difícil é sepultar alguém que amamos tanto sem ao menos poder dar um velório e despedidas dignas”, relatou Wellington Luis Sanches Lima.

O registro do 37º óbito por Covid-19 no sistema da Secretaria Municipal de Saúde deve ocorrer nos próximos dias.

Flórida Paulista estava há 44 dias sem registrar óbitos pela doença.

Segundo o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Flórida Paulista em 21 de janeiro, 208 pessoas estavam com o vírus da Covid-19 ativo e em isolamento domiciliar.

Aos familiares e amigos do senhor Antônio Sanches Parra, os votos de pesar do Grupo Folha Regional (Jornal TV e Site).