Com o apoio do Helicóptero Águia, Polícia Militar prende procurado por homicídio

A aeronave realizou patrulhamento pela região

No início da tarde de hoje (24), a Polícia Militar de Osvaldo Cruz com o apoio do Helicóptero Águia 8 do Grupamento de Presidente Prudente, viaturas de cidades vizinhas e o empenho do Comando de Grupo Patrulha (CGP III), prendeu um homem que era procurado pela Justiça pelo crime de homicídio.

Segundo apurado pelo jornalismo Folha Regional junto à Polícia Militar, era de conhecimento das equipes em serviço sobre a situação do homem e diante das informações, foi solicitado apoio para que o mesmo pudesse ser abordado, porém, com a ajuda de um veículo dirigido por outro indivíduo, foi iniciada a tentativa de fuga das equipes policiais.



Consta nos registros policiais que nas imediações do bairro rural Venda Branca em Osvaldo Cruz, o procurado tentou empreender fuga, abandonou porções de maconha e embrenhou-se em meio à vegetação.

Através do sobrevoo do Helicóptero Águia, foi possível potencializar a ocorrência e dar maior visibilidade, garantindo a localização do homem.

As equipes policiais com o uso de viaturas capturaram o mesmo e o prenderam.



Ainda segundo a PM, o homem tinha um mandado de prisão pelo crime de homicídio que teria sido cometido em São Paulo.

A ocorrência segue sendo apresentada pela Polícia Militar junto à Polícia Civil.

PATRULHAMENTO NA REGIÃO



Após atuar com sucesso na captura do condenado, o Helicóptero Águia realizou sobrevoo pelas cidades da região e passou por Inúbia Paulista, Lucélia, Adamantina e Flórida Paulista, segundo a Polícia Militar, “com o intuito de promover o patrulhamento ostensivo e preventivo, aumentando a sensação de segurança e mostrando a presença e o aparato policial nas cidades”.