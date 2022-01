FLÓRIDA: Emitida Ordem de Início de Serviços para a retomada e finalização das 101 casas populares

Após vários meses paralisadas em decorrência da quebra de contrato pela empresa responsável, as obras das 101 casas populares em construção em Flórida Paulista deverão ser retomadas dentro dos próximos dias.

O Governo do Estado após a rescisão de contrato com a antiga empresa realizou no começo deste mês uma nova licitação para a contratação de uma nova empresa que ficará responsável pelo término dos serviços.

Na última quarta-feira (19), o prefeito Wilson Fróio Júnior e o vice-prefeito Sidnei Gazola estiveram na capital paulista, onde foram recebidos em audiência na CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) do Governo do Estado.

Na oportunidade foram recebidos pelo secretário executivo de Habitação Fernando Marangoni e pelo diretor de Atendimento Habitacional Marcelo Hercolin, que assinaram a autorização para emissão de ordem de início de serviço das obras de conclusão do conjunto habitacional em Flórida Paulista.

A empresa contratada pelo Governo do Estado para a execução dos serviços é a Concreta Construção e Incorporação Ltda., que deverá executar as obras restantes das 101 unidades habitacionais, além dos serviços de engenharia.

De acordo com o contrato, a empresa terá um prazo de 12 meses para a execução das obras e 6 meses para obrigações contratuais, sendo que o Governo do Estado irá investir a importância de R$ 4.141.416,56 para os serviços.

O prefeito Fróio e vice-prefeito Nei Gazola agradeceram o Governo do Estado, bem como o secretário de Habitação Flavio Amari, o secretário executivo de Habitação Fernando Marangoni e o diretor de Atendimento Habitacional Marcelo Hercolin, pelo trabalho visando a retomada e finalização deste novo conjunto habitacional que beneficiará101 famílias floridenses.