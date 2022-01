FLÓRIDA: Furto de fios de poste prejudica iluminação da Praça Gerson Ferracini

A Prefeitura de Flórida Paulista entrou em contato com a reportagem do jornal e site Folha Regional e informou o furto de fios de um poste de iluminação da Praça Gerson Ferracini.

Segundo informado, a ausência dos fios foi notada após uma equipe que realiza a manutenção identificar que lâmpadas de três refletores de um poste estavam apagadas próximo ao coreto.

Ao checar o que havia ocorrido, foi identificado o furto dos objetos.

Ainda segundo informou a Prefeitura, um boletim de ocorrência seria confeccionado junto à Polícia Civil para apuração dos fatos.

Questionada sobre a existência de profissional para a ronda e guarda da praça, a administração informou que “existe um servidor designado para o serviço no local, porém, não foi percebida nenhuma ação ou anormalidade dentro do período em que o mesmo atua na fiscalização”.



A Prefeitura informou ainda que as medidas visando reestabelecer o ponto de iluminação já foram tomadas e ressaltou ainda os constantes investimentos para deixar o local agradável e funcionando para atender a população em seus momentos de lazer.

Denúncias que possam colaborar para a identificação dos autores podem ser feitas através do 190 ou diretamente na Polícia Civil. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.