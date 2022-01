LUCÉLIA: Iniciada as obras de recape da vicinal que liga ao Salto Botelho

Teve início pela empresa contratada as obras de recapeamento asfáltico da vicinal Paschoal Milton Lentini.

A obra, orçada em cerca de R$ 21.788.458.91, deve ser concluída em seis meses e integra o Programa Estadual de Melhorias “Novas Estradas Municipais”, onde o município de Lucélia foi inserido em meados de 2021.

Ao todo serão recuperados 33,8 quilômetros da estrada, que é uma das principais vicinais do município de Lucélia, ligando a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros à Pe nitenciária, Bioenergia do Brasil, Yes e Parque Natural Municipal “Salto Botelho”, na divisa com o município de Bento de Abreu. Para a execução da obra foi contratada pelo Governo do Estado a empresa Encalso que está com homens e máquinas trabalhando a todo o vapor na execução dos trabalhos.

De acordo com a Prefeitura de Lucélia, com a melhoria – que inclui sinalização adequada – oferecerá maior segurança aos usuários da via, contribuindo também para o escoamento da produção agrícola.