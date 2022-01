MARIÁPOLIS: Falta de médico pediatra gera repercussão

Após notícia divulgada no site Folha Regional do vereador Cleber Juliano de Oliveira – “Bicudo” do PSDB e da população de Mariápolis, cobrando a contratação de um médico pediatra para o atendimento das crianças que diariamente necessitam passar por consultas médicas no município, o caso gerou grande repercussão.

O fato noticiado pelo jornalismo Folha Regional, foi novamente trazido à tona pelo vereador Bicudo que em conversa com a reportagem, classificou a situação como um grande descaso por parte do Executivo que mesmo tendo se passado 12 meses, ainda não conseguiu sequer contratar um especialista, fazendo ainda com que os pacientes acompanhados de suas mães e familiares tenham que se deslocar por mais de 60 km em busca de atendimento especializado que só acontece em Presidente Prudente. “Uma grande falta de respeito.

Primeiro afirmaram que iriam contratar um pediatra e por fim, contrataram um médico clínico geral que não é especializado no atendimento de crianças. Não estou desvalorizando o profissional contratado, mas tornando claro que mais uma vez o prefeito não está atendendo aos anseios da população que clama por especialista no município”, comentou Bicudo.

Os questionamentos também vêm sendo realizados por moradores de Mariápolis em redes sociais onde as pessoas cobram a contratação do profissional – uma vez que a administração municipal completou um ano e não está conseguindo resolver esta situação que é considerada prioritária pela população.

PREFEITURA SE MANIFESTA

Esta semana, em razão da repercussão da matéria divulgada no site do Folha Regional, a Prefeitura de Mariapólis enviou manifestação afirmando que a falta de pediatra vem desde o dia 31 de maio do ano de 2017. E afirmou que está buscando solucionar o problema, onde procura a contratação do pediatra.

Ainda o vereador Bicudo, entrou em contato com a reportagem do jornalismo do Folha Regional, após a manifestação da Prefeitura sobre a matéria divulgada, apontando que o prefeito afirma que pediu para os vereadores indicar um pediatra para que a Administração possa iniciar um contato para contratar o profissional.

“Fica evidente a falta de preparo da atual administração que um ano administrando o município não conseguiu contratar um pediatra e agora pede para os vereadores indicarem um profissional; realmente lamentável essa situação”, falou o vereador Bicudo, indignado.