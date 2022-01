Polícia Civil apreende mais de 400 quilos de cocaína

No final da noite deste domingo (23), a Polícia Civil, através da DISE de Tupã, conseguiu apreender mais de quatrocentos quilos de cocaína e crack e ainda prender dois suspeitos por tráfico de drogas.

Chegando ao conhecimento dos policiais civis da DISE, de que grande quantidade de drogas estaria sendo transportada na Rodovia SP-294 e poderia passar pelo município, equipes de policiais civis da DISE, com apoio de agentes da DIG e do Plantão Policial, além do auxílio de policiais militares, foram distribuídas pela rodovia e posicionados estrategicamente.

Na base da Polícia Militar Rodoviária, foi abordado um veículo Toyota Hillux, cujo condutor foi entrevistado e passou a dar respostas confusas. Na sequência, os agentes abordaram um Caminhão Mercedes Benz, de cor branca, cujo motorista também foi entrevistado e logo admitiu que estaria transportando quatrocentos quilos de cocaína e crack.





Foram conduzidos à CPJ, onde foi constatado que o caminhão transportava duzentos tabletes de crack e duzentos tabletes de pasta base de cocaína, em meio a uma carga de cebolas.

Diante da localização da droga e diante das informações já recebidas pelos policiais, o motorista da Toyota Hillux, um empresário de Marília – SP, admitiu que estava fazendo a função de batedor do caminhão que transportava a droga, ou seja, transitava à frente com o objetivo de identificar possíveis ações policiais.

Em continuidade, os policiais se deslocaram à residência do empresário, um condomínio de luxo na cidade de Marília, onde apreenderam a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em espécie e documentos de alguns veículos.





Autuados em flagrante delito pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.

A partir de agora os policiais da DISE continuam as investigações com o objetivo de identificar onde a droga foi adquirida e para onde seria levada, bem como outros possíveis envolvidos.

O Doutor Flávio Delgado de Melo, satisfeito com a apreensão da grande quantidade de drogas, enalteceu o empenho de policiais civis da DISE, da DIG, do Plantão Policial, bem como, da Policia Militar que prestou imprescindível apoio na abordagem dos criminosos.





Ainda conforme o Delegado Titular da DISE, a apreensão deste domingo é fruto de intenso e complexo trabalho de investigação desenvolvido por aquela especializada, que procura combater o tráfico de drogas nos pequenos pontos de venda, as chamadas biqueiras, bem como o tráfico em larga escala, relacionado às organizações criminosas.

Além da droga, avaliada em aproximadamente R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), foram ainda apreendidos um caminhão Mercedes Benz, modelo 915C e um veículo Toyota/Hillux SW4, além de mais de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) em espécie.