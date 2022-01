Vigilância Epidemiológica Municipal confirma mais um óbito por Covid-19 em Parapuã

Parapuã registrou um novo óbito por Covid-19 neste fim de semana. A vítima é uma idosa de 82 anos de idade que estava internada em Marília. A informação foi confirmada pela Vigilância Epidemiológica Municipal, ao Portal de Notícias Guia Online Parapuã.

Ainda segundo a pasta, a mulher tinha comorbidades, contraiu a doença e veio a óbito. Com isso, a cidade chega a 46 mortes desde o início do contágio.

Um novo boletim deve ser divulgado nos próximos dias.





Crescimento de casos:

Parapuã vem registrando diariamente uma alta significativa no número de contaminados pela doença. A Unidade Sentinela, que realiza a triagem de sintomáticos gripais, está sobrecarregada de atendimentos, por isso, precisou ter seu horário estendido. A unidade, instalada no Centro de Convivência do Idoso (CCI), agora atende das 07 às 20h.