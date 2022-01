FLÓRIDA: Início das aulas acontecerá no dia 7 de fevereiro

A Prefeitura de Flórida Paulista, por meio da Secretaria Municipal de Educação informou que o início do ano letivo na rede municipal de ensino acontecerá no próximo dia 7 de fevereiro.

Além disso, o planejamento anual com os professores será nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro.

Segundo a pasta, as aulas dos alunos serão com a presença de 100% da ocupação. No entanto, a decisão pode ser alterada, respeitando os protocolos sanitários.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, considerando o atual momento da pandemia no município, caso seja necessário, o calendário escolar poderá ser alterado no decorrer dos próximos dias.