FLÓRIDA: Prefeitura anuncia 15% de reajuste salarial e aumento no valor do vale alimentação

Em reunião realizada no Paço Municipal de Flórida Paulista na manhã desta terça-feira, dia 25, foi anunciado o índice de reposição salarial do funcionalismo municipal e aumento no valor do vali alimentação dos servidores.

A reunião contou com a presença do prefeito Wilson Fróio Júnior e do vice-prefeito Sidnei Gazola, da equipe do setor financeiro da Prefeitura, além da secretária de Administração Nádia Leocádio; de membros da diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, além do presidente da Câmara Tiago Ribeiro e vereadores Ricardo Motorista, Professor Rafael, João Catenga, Gato do Ovo, Magrão e Zé do Ico.





Na oportunidade foi anunciado o índice de reposição salarial para os servidores municipais que será na ordem de 15%. Também foi anunciado o reajuste no valor do vale alimentação do funcionalismo, passado dos atuais R$ 380,00 para R$ 500,00, aumentando desta forma o valor de R$ 120,00.





Em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, o prefeito Fróio destacou que os índices de reposição e do aumento no valor do vale alimentação foi definido depois de analisada a situação financeira da Prefeitura junto a equipe financeira.

Agora a Prefeitura Municipal prepara projetos de leis para serem enviados à Câmara Municipal visando a aprovação dos novos índices e assim garantir o benefício ao funcionalismo floridense.