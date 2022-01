OSVALDO CRUZ: Diretor escritório regional da SDR visita a prefeita

Em visita aos municípios da Nova Alta Paulista o Diretor do escritório da SDR da 10ª Região Administrativa de Presidente Prudente, Francisco Torturello, representando o Secretário Marco Vinholi, esteve com a prefeita Vera Morena do município de Osvaldo Cruz.

Na oportunidade foi conversado sobre os investimentos que o Governo do Estado tem destinados ao município de Osvaldo Cruz, em infraestrutura urbana, edificações nas áreas da saúde e lazer.





“No ano de 2021 foi totalizado mais de R$ 4.300 milhões de reais.

De acordo com o diretor do escritório regional Francisco Torturello que é cidadão osvaldocruzense, outros recursos no ano de 2022 serão destinados para Osvaldo Cruz em diversos setores.