Polícia prende homens acusados de aplicar golpes com prejuízo de R$ 10 mil e aprendem máquinas de cartão

Dois homens, residentes no Jardim Santo Helias, Em São Paulo, foram detidos na manhã desta terça-feira (25), em Parapuã.

Segundo informações obtidas junto à Polícia Militar, denúncias apontaram de que os dois indivíduos estariam hospedados em um hotel localizado na Marginal Makoto Hoshino, em Parapuã, em posse de diversas máquinas de cartão.

Diante das informações, a Polícia Civil do município também foi comunicada, e em operação conjunta com a Polícia Militar, com veículos descaracterizados, os policiais foram até o local, estacionando próximo do hotel.

Segundo a Polícia, no momento em que os indivíduos chegaram no estabelecimento, foram imediatamente abordados pela equipe. Em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado. No veículo usado por eles também não havia nada de ilícito.

Com autorização do hotel, os policiais entraram até o quarto onde os homens estavam hospedados, e por lá, em cima da cama, foram encontradas diversas máquinas de cartão.

Ainda segundo a Polícia, os indivíduos confessaram que vieram de São Paulo para aplicar o golpe na cidade de Osvaldo Cruz.



O crime na cidade vizinha foi cometido na segunda-feira (24), e resultou em um grande prejuízo às vítimas, que perderam R$10.000,00 (dez mil reais).

Os homens foram apresentados ao delegado de Plantão, Dr. Flávio Delgado de Mello, que determinou a elaboração do Boletim de ocorrência, apreensão das máquinas, deixando os mesmos à disposição da Justiça. Eles vão responder pelo crime de estelionato.