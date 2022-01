SALMOURÃO: Prefeita Sônia Gabau fala das prioridades para este ano

Depois de um ano marcado por entraves políticos em Salmourão, a prefeita Sônia Gabau que ficou de forma interina, acabou sendo eleita na eleição suplementar no início do mês de dezembro e agora assume de forma definitiva para comandar a Prefeitura até 31 de dezembro de 2024.

Em entrevista concedida ao “Impacto”, a prefeita Sônia Gabau afirmou as áreas prioritárias que irá trabalhar durante o seu mandato.

“Iremos trabalhar pela geração de Emprego e Renda, Saúde, Social, Educação, ou seja, ações voltadas ao desenvolvimento do município e de melhoria da qualidade de vida da população”, afirmou.

A prefeita ainda ressaltou a busca de recursos em todas as esferas de governo para obras prioritárias, onde destacou o trabalho visando a pavimentação asfáltica da estrada que liga Salmourão a Lucélia e Salmourão a Rinópolis.

“Realizar parcerias com a iniciativa privada visando a geração de emprego e renda, já que a maior prioridade e pedido da comunidade é ter acesso ao emprego, principalmente dos jovens, além de seguir nossa linha de buscar apoio do Governo do Estado e Governo Federal na liberação de recursos à saúde e outros importantes seguimentos”, finalizou Sônia Gabau.