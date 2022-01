Em moto, homem é preso com tijolo de maconha pela Polícia Militar na SP-294

A Polícia Militar de Pacaembu prendeu em flagrante um homem de 27 anos de idade pelo crime de tráfico de entorpecentes.

A ação policial ocorreu na noite desta terça-feira (25), no km 613 da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294) em Pacaembu.

Segundo informou a Polícia Militar ao jornalismo Folha Regional, após receber um alerta de que uma moto com dois homens estava retornando de Osvaldo Cruz, onde haviam ido buscar drogas, as equipes em serviço iniciaram patrulhamento pela rodovia com o intuito de abordar o veículo.

Quando a moto se aproximou do km 610, foi iniciada a tentativa de abordagem, porém, o condutor só parou no km 613, onde o garupa tentou evadir-se com um objeto escondido na altura da cintura, o que os policiais constataram se tratar de um tijolo com 0,403 kg de maconha.



Também foi localizado com ele, segundo a Polícia Militar, no bolso traseiro, outro invólucro menor com cocaína e dentro do bolso traseiro da calça R$ 99,50 em dinheiro.

Com o motorista da moto que tem 46 anos de idade, não foi localizado nenhum tipo de objeto ou substancia proibida e ao ser questionado, ele disse que o outro indivíduo o teria chamado para ir em Osvaldo Cruz na casa de uma tia dele.

Já o passageiro, informou aos policiais somente que havia ido buscar a droga em Osvaldo Cruz.

Ambos foram levados para o Plantão da Polícia Civil de Adamantina onde a ocorrência foi apresentada e o passageiro com o qual foi encontrada a droga, permaneceu detido na Cadeia Pública. O condutor da motocicleta foi ouvido e liberado.

Atuaram nesta ocorrência a equipe de Pacaembu com o apoio da Força Tática, Comando de Grupo Patrulha e outras viaturas de cidades vizinhas que foram empenhadas.