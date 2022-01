FLÓRIDA: Autorizada verba de R$ 500 mil para implantação de iluminação de LED

Na última quarta-feira (19), o prefeito Wilson Fróio Junior e o vice-prefeito Sidnei Gazola foram recebidos em audiência na Secretaria de Desenvolvimento Regional do Governo do Estado, no Palácio dos Bandeirantes na capital paulista.

A audiência foi com o subsecretário Rubens Cury sendo intermediado pelo secretário executivo de Habitação Fernando Marangoni, e que também esteve presente.

Na oportunidade foram apresentadas as demandas prioritárias de Flórida Paulista em diversos setores pelo prefeito e vice-prefeito.

Foi autorizada de imediato a liberação de uma verba no valor de R$ 500 mil que será investido na implantação de iluminação de led em ruas e avenidas da cidade.

Agora deverá ser preparada a documentação necessária visando à liberação dos recursos pelo Governo do Estado.

O prefeito Fróio e o vice-prefeito Nei Gazola, agradeceram o Governo do Estado, o secretário Marco Vinholi e o subsecretário Rubens Cury, bem como o secretário executivo de Habitação Fernando Marangoni pela autorização desta importante verba para Flórida Paulista.

PONTE DO INDAIÁ

Ainda na oportunidade foi tratada sobre a recuperação ou reconstrução da ponte caída próximo ao Distrito do Indaiá do Aguapeí.

O secretário executivo de Habitação Fernando Marangoni e o subsecretário Rubens Cury garantiram a liberação da obra o mais rapidamente possível.