OSVALDO CRUZ: Sessão da Câmara é adiada após manifestação do funcionalismo público

A primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Osvaldo Cruz foi adiada após manifestações do funcionalismo público municipal.

Em pauta estava os projetos do poder executivo que reajusta percentual de 10,19% (dez inteiros e dezenove centésimos) aos servidores públicos municipais, e o projeto de reajuste no valor do Vale Alimentação, passando de R$ 200,00 para R$ 280,00.

Para os funcionários que estavam presentes este porcentual foge da realidade vista em outras cidades da região com a arrecadação bem menores que Osvaldo Cruz.

A sessão foi adiada para a próxima quinta-feira 27, a pedido dos próprios funcionários para que haja uma negociação com a Prefeita Vera Morena (PP).

Já nesta quarta-feira 26, está previsto uma nova manifestação desta vez de fronte a prefeitura, a partir das 17h.

Além destes dois projetos deve entrar em pauta na próxima sessão outros quatros projetos entre eles o reajuste salarial dos funcionários da Casa de Leis.