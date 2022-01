Com crianças em veículo, homens são presos pela PM com grande quantidade de droga

A Polícia Militar prendeu nesta quarta-feira (26) em Monte Castelo, dois homens pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Segundo informou a Polícia Militar ao jornalismo Folha Regional, eles foram observados após denúncia anônima de que levariam drogas de Tupi Paulista para serem vendidas em Monte Castelo e estavam em um veículo que seguia por uma estrada de terra do Bairro Barro Preto, que também tinha como passageiras duas crianças de dois e três anos de idade, filhas de um dos indivíduos.

Com o apoio da viatura de Monte Castelo, o veículo foi abordado quando entrava na cidade, momento em que segundo a PM, foi possível avistar o carona arremessando um objeto pela janela do carro.



De acordo com a PM, na busca pessoal dos envolvidos, não foi localizado nenhum tipo de ilícito, porém, dentro do carro, havia um tijolo de maconha embalado em sacola plástica, além de R$ 1.270,00. Já o objeto arremessado, tratava-se de uma porção de crack.

O Conselho Tutelar foi acionado e conduziu as crianças até a Delegacia de Polícia onde a ocorrência seria apresentada.

Ainda segundo a Polícia Militar, os indivíduos informaram que havia mais entorpecentes em uma residência e que estariam enterrados em um monte de pedras, local para o qual foram deslocadas as viaturas e onde foi encontrado outro pedaço de maconha quase que do mesmo tamanho do que havia sido apreendido no interior do veículo.



Dentro de uma bacia, sobre o armário, no interior da residência, os policiais encontraram mais uma pedra bruta de crack, 41 micropontos de LSD e uma porção de maconha.

Diante dos fatos e das apreensões, os homens de 20 e 29 anos de idade foram levados para a Delegacia de Polícia onde a ocorrência foi apresentada, permanecendo ambos presos à disposição da Justiça.

Além das drogas, foram apreendidos os celulares dos envolvidos e o veículo. As crianças foram entregues para a avó.

Atuaram nesta ocorrência as viaturas de área de Tupi Paulista e Monte Castelo, Comando de Subárea IV, Comando de Grupo Patrulha IV e o Canil Setorial da Polícia Militar.