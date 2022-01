Floridense Rita Bove assina contrato com a equipe feminina do Cruzeiro

A equipe feminina do Cruzeiro Esporte Clube (de Belo Horizonte) anunciou a contratação da jogadora floridense Rita Bove. Ela atua de meia e tem se destacado no futebol feminino nos últimos anos.

Vale destacar que a equipe do Cruzeiro agora está sendo presidida pelo ex-jogador Ronaldo Fenômeno.





A atleta nascida em Flórida Paulista é uma das melhores jogadoras brasileiras de sua posição. Despontou definitivamente para o futebol feminino brasileiro quando ainda jogava pelo São José. E foi uma das principais jogadoras do Santos durante os últimos três anos.

Com mais de 15 anos de carreira, Rita Bove além de jogar por três anos no time Sereias da Vila, do Santos FC, já teve passagens pela Seleção Brasileira. A atleta de 31 anos é profissional de educação física e especialista na Fisiologia do Exercício.