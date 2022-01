IRAPURU: Anunciada climatização das salas de aulas da escola José Edson Moysés

O prefeito Mazinho anunciou no mês de dezembro, a implantação de climatização nas salas de aula na escola José Edson Moysés e o recebimento de mais um ônibus escolar.

O prefeito esteve em São Paulo e no encontro com o subsecretário da Educação do Governo do Estado, Patrick Tranjan e com o deputado estadual Reinaldo Alguz (PV), anunciou que a escola José Edson Moysés, será contemplada com salas climatizadas e o município terá mais um ônibus escolar.

Com a climatização das salas de aulas da escola José Edson Moysés irá beneficiar os professores e alunos, garantindo conforto para ensinar e aprender, fazendo com que o rendimento escolar seja muito maior.