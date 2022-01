Motorista fica gravemente ferido após tombar caminhão

Um motorista ficou em estado grave após um acidente ocorrido no início da tarde desta quarta-feira, dia 26, em Paraguaçu Paulista.

O fato foi registrado na SP 421, no km 52. Uma carreta transportando óleo vegetal tombou para além do acostamento após fazer a curva no viaduto.

A Polícia Rodoviária compareceu ao local e o motorista foi conduzido em estado gravde ao Pronto Socorro de Paraguaçu Paulista. O veículo ficou destruído.

A concessionária de rodovias também compareceu ao local para sinalização do trecho e a via não precisou ser interditada.