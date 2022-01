FLÓRIDA: Grande volume de chuva provoca “cheia” do Rio do Peixe

As fortes chuvas que caem em Flórida Paulista e região neste sábado e domingo (29 e 30), provocaram a “cheia” do Rio do Peixe que há um longo período vinha sofrendo e já apresentava as populares “bancas de areia” em alguns pontos.

Através de vídeos e fotos, internautas mostraram a situação do local ao jornalismo Folha Regional na tarde de hoje.

A água do rio estava bem alta e próxima de alcançar a plataforma da ponte, galhos e outros objetos eram levados pela forte correnteza. Já embaixo da ponte, a agua inundou parte da vegetação.



De acordo com um proprietário rural que mora às margens do Rio do Peixe, o índice pluviométrico apontava 137 mm até às 13h, porém, o volume pode ultrapassar os 200 mm ou mais, uma vez que a chuva continuou intensa durante toda a tarde.

Córregos, represas e outros tipos de afluentes foram tomadas pela água.

Em várias propriedades rurais do município se formaram “lagoas” e a água se espalhou pela pastagem, imagem que não era vista há muito tempo.