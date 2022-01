Homem morre após ser atropelado

Marcos Pereira 52 anos, morreu na madrugada deste domingo vítima de atropelamento no município de Rinópolis.

O atropelamento aconteceu por volta das 2h na Avenida São Lucas e segundo informou a Polícia Militar, o condutor do veículo após o acidente fugiu do local e só foi localizado mais tarde e capturado com sinais de embriaguez.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido para a Central de Polícia Judiciária de Tupã onde permaneceu à disposição da Justiça.