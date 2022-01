Chuva causa estragos em Flórida Paulista

As fortes chuvas que caíram sobre Flórida Paulista e na região entre este sábado, domingo e no amanhecer desta segunda-feira (31), causaram estragos, tanto na cidade, quanto na zona rural do município.



Na área urbana, um quarteirão da Rua Pedro Evaristo Venceslau, ao lado da Igreja Batista, precisou ser interditado após a formação de uma cratera que chegou a “engolir” a roda de um veículo.



Placas de sinalização e faixas foram utilizadas para alertar motoristas e pedestres no local que há anos atrás teve grande parte de sua extensão levada pela força das águas da chuva, ocasião na qual também se formou uma enorme cratera.



No único acesso da SP-294 ao município, mais especificamente no pontilhão localizado no km 606, houve o desmoronamento do aterro do dispositivo de acesso e também do barranco da alça que margeia a rodovia e dá o acesso para aqueles que trafegam no sentido Pacaembu / Flórida Paulista e que utilizam-se do local para entrar na Cidade Amizade.



Na área rural, houve danos em estradas e em pontes. No Bairro Três Porteiras, moradores ficaram ilhados após uma ponte de madeira ser destruída pela correnteza.



A Prefeitura Municipal atua desde o início da manhã de ontem no atendimento de chamados nas mais diversas áreas do município.

Os estragos e demais pontos afetados estão sendo contabilizados por uma equipe no intuito de realizar um trabalho para dar solução aos problemas que afetaram a população das zonas urbana e rural.